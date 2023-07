Votazioni, la Svizzera è campionessa del mondo anche per la diversità

Il popolo svizzero è solitamente chiamato alle urne per esprimersi su temi federali quattro volte all'anno. Keystone / Michael Buholzer

Dal 1848, all'elettorato svizzero sono state poste 689 domande nell'ambito delle domeniche di votazione. Se si aggiungono anche le votazioni cantonali, il numero è ben dieci volte superiore.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 luglio 2023

Curdin Vincenz, SRF

È un chiaro record mondiale. Al secondo e terzo posto si trovano la Nuova Zelanda e il piccolo Principato del Liechtenstein, entrambi con "appena" un centinaio di oggetti in votazione a livello nazionale, secondo le nuove valutazioni del Centro per la democrazia di Aarau.

Le votazioni popolari conquistano il mondo

Guardando allo sviluppo su un periodo più lungo, dall'inizio del secolo scorso, un numero crescente di Stati ha tentato di avvicinare la Svizzera in materia di votazioni popolari.

Contenuto esterno

Gli autori e le autrici dello studio dell'istituto di Aarau scrivono che finora più del 70% dei Paesi ha già indetto una votazione a livello nazionale. Non si vota solo in Europa occidentale o in Nord America, ma anche in nazioni dell'Africa o del Sud America.

Votazioni popolari non solo nelle democrazie

Robin Gut, politologo dell'Università di Zurigo e coautore dello studio, ha una spiegazione per la crescente popolarità delle votazioni nel mondo: "Ho la sensazione che i potenti di tutto il mondo sentano sempre più la necessità di coinvolgere cittadini e cittadine. Vogliono dimostrare che sono all'ascolto del popolo". Questa affermazione lascia intendere che una votazione non deve essere avviata, per così dire, dal "basso".

Spesso non è il popolo che, come in Svizzera, porta alle urne un'iniziativa o un referendum. Succede anche che il regime di Stati autoritari indica una votazione per legittimare il proprio potere. "I nostri dati dimostrano che le autocrazie organizzano più votazioni rispetto agli Stati democratici", afferma Gut, lui stesso stupito di questo dato.

Ampia gamma di temi in Svizzera

Per questo motivo non è sufficiente contare le votazioni in tutto il mondo. I politologi e le giuriste hanno quindi cercato altri criteri nella banca dati delle votazioni costituita da diverse università svizzere dal 1994. Hanno analizzato i temi su cui il popolo è stato interpellato. Le differenze sono molto interessanti.

Contenuto esterno

"In Svizzera si vota su una moltitudine di questioni: dalla legge Covid alle proposte fiscali, fino alla protezione del clima. All'estero, la gamma di argomenti è molto più ristretta", afferma Gut. In altri Paesi, le votazioni più frequenti riguardano questioni di organizzazione dello Stato, come il numero di rappresentanti in Parlamento o la durata del mandato del capo di Stato.

La Svizzera, quindi, non è affatto sola al mondo quando si tratta di votazioni. Tuttavia, in termini di frequenza e di varietà di argomenti, la Svizzera è in testa, insieme al suo piccolo vicino, il Principato del Liechtenstein.

Questo contenuto è stato diffuso la prima volta dalla trasmissione "Echo der Zeit", il 9 luglio 2023.

Traduzione di Luigi Jorio

