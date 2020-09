Anche i padri avranno diritto a un congedo alla nascita dei figli

Catherine Delahaye / Photononstop

Il popolo svizzero dovrebbe approvare questa domenica l’introduzione di un congedo per la paternità. Le prime tendenze del voto propendono per un “sì”. Verrebbe così colmata una vistosa lacuna nel sistema sociale svizzero.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2020 - 12:15

Quindici anni dopo l’adozione di un congedo di maternità, forse anche i padri che esercitano un’attività lucrativa potranno beneficiare di un diritto analogo alla nascita di un figlio o di una figlia. Se sarà approvato il progetto in votazione, in futuro potrebbero prendere un congedo di due settimane, entro sei mesi dal giorno della nascita. Attualmente vengono generalmente concessi solo uno o due giorni di libero, quindi non più di quanto accordato in caso di trasloco.

Il congedo di paternità verrebbe pagato attraverso le indennità per perdita di guadagno (IPG), come già il caso per il congedo di maternità, che ha una durata minima legale di 14 settimane. Le IPG sono finanziate attraverso i prelievi salariali, pagati metà ciascuno dal datore di lavoro e dal dipendente. Un neo-padre riceverebbe l'80% del suo reddito medio per 14 giorni, ma al massimo 196 franchi per giorno.

La Svizzera figura attualmente tra i pochi paesi europei che non dispongono ancora di un congedo di paternità. Fino al 2005 era addirittura l’unico paese a non avere neppure un congedo di maternità garantito per legge. Tale diritto era stato ancorato nella Costituzione federale già nel 1945. Decine di tentativi di creare una nuova assicurazione o di integrare la protezione delle madri nell’assicurazione malattia si erano però regolarmente arenati in parlamento o erano stati respinti in votazione popolare.

Forti resistenze

Anche l’introduzione di un congedo di paternità è stata ostacolata da forti resistenze da parte dei partiti di destra e degli ambienti economici. L'impulso per il cambiamento di rotta è venuto da un'iniziativa popolare lanciata nel 2016 da sindacati, partiti di sinistra e diverse associazioni attive nei settori dell'uguaglianza, della famiglia e della gioventù.

L’iniziativa, intitolata “Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia”, prevedeva l’istituzione del diritto a un congedo di paternità remunerato di almeno quattro settimane, da prendere più tardi entro 12 mesi dalla nascita di ogni figlio. Questa proposta non ha ottenuto il sostegno della maggioranza del parlamento, che ha però deciso di elaborare un controprogetto, nonostante il parere contrario del governo.

Contenuto esterno Modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno

Il controprogetto del parlamento non andava oltre un congedo di due settimane, ma si è rivelato comunque sufficiente per spingere i promotori dell’iniziativa a ritirare il loro testo. La soluzione adottata dalle Camere federali avrebbe infatti permesso di istituire il congedo per legge, quindi più rapidamente e senza dover ricorrere necessariamente ad una votazione federale, come nel caso invece di ogni iniziativa popolare.

Costi troppo alti

La normativa approvata dal parlamento ha però spinto gli oppositori al principio del congedo paternità ad impugnare il referendum, sperando in una bocciatura da parte del popolo. Il comitato referendario – formato principalmente da imprenditori, membri dell'Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice), nonché di alcuni liberali radicali (PLR, destra liberale) – è riuscito a raccogliere le 50'000 firme necessarie per imporre un verdetto alle urne.

I promotori del referendum denunciano principalmente i costi generati dal congedo paternità. Non vogliono un aumento dei prelievi sui salari e giudicano che le piccole e medie aziende soffriranno particolarmente di questo nuovo obbligo.

Il comitato combatte inoltre l'introduzione di un'assicurazione sociale supplementare, dal momento che il finanziamento di altre istituzioni, come l’Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) non è garantito a lungo termine. Sostiene inoltre che "madri e padri devono decidere in merito alle proprie responsabilità e in base ai loro bisogni come far custodire propri figli".

Vantaggi anche per le imprese

Per il comitato di sostegno al congedo paternità, si tratta invece di un passo importante per colmare una lacuna nel sistema sociale svizzero e concretizzare una politica moderna della famiglia, come pure per favorire una maggiore uguaglianza tra uomini e donne, con una migliore distribuzione del lavoro retribuito e non retribuito.

Anche le piccole e medie imprese ne trarrebbero beneficio in quanto i costi sarebbero ripartiti tra tutte le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutti i dipendenti. Inoltre, il comitato ritiene che il congedo di paternità andrebbe a beneficio dell'economia svizzera attirando personale altamente qualificato e facilitando il ritorno delle donne sul mercato del lavoro.