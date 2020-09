Verso un no a maggiori deduzioni fiscali per le famiglie più agiate

Keystone / Gaetan Bally

In base alle prime tendenze del voto, quasi due terzi degli elettori hanno bocciato la proposta di aumentare le detrazioni fiscali per i figli a carico nell’Imposta federale diretta. Questo progetto era combattuto dalla sinistra, secondo la quale a beneficiarne erano solo le famiglie più benestanti, che non ne avrebbero bisogno.

La politica famigliare figura spesso al centro di dibattiti in parlamento. Da decenni si discute tra l’altro delle possibilità di sgravare il carico finanziario dei genitori, che continua a crescere. Secondo vari studi, un figlio costa almeno 200'000 franchi fino all’età di 20 anni solo per le spese più indispensabili, come alloggio, vestiti, scuole, assicurazione malattia e via dicendo.

Se tutti i partiti affermano di ritenere importante un maggiore aiuto a padri e madri, raramente raggiungono un vasto accordo sulle misure concrete di sostegno finanziario. Molte proposte avanzate dal centro o dalla sinistra, a favore soprattutto delle famiglie meno benestanti, sono state bocciate dal parlamento o non hanno superato la prova delle urne.

Il progetto sottoposto questa fine settimana al verdetto del popolo – adottato l’anno scorso da una maggioranza di centro e di destra in parlamento – mira invece a dare un colpo di mano finanziario soprattutto alle famiglie della classe media e alta, ossia di coloro che pagano l’Imposta federale diretta: il 40% dei contribuenti ha un reddito troppo basso ed è quindi esonerato.

Perdite fiscali

L’oggetto in votazione prevede una modifica della Legge sull'imposta federale diretta, in modo da aumentare le deduzioni fiscali delle persone con figli a carico.

Le Camere federali hanno infatti deciso di portare a 10'000 franchi la deduzione forfettaria per ogni figlio minorenne o in formazione (apprendistato o studi). Attualmente i genitori hanno il diritto di detrarre un importo forfettario di 6'500 franchi per figlio all'anno dal reddito imponibile per l’Imposta federale.

Il Parlamento ha pure fissato a 25'000 franchi – contro gli attuali 10'100 franchi – l’importo deducibile per i costi di accudimento da parte di terzi per ogni figlio fino a 14 anni. Tale deduzione viene accordata ai genitori che esercitano un'attività lucrativa, seguono una formazione o hanno un’incapacità lavorativa. Lo scopo di questo aumento è di creare un incentivo affinché entrambi i genitori esercitino un’attività professionale e non vi rinuncino per motivi fiscali.

Le perdite fiscali totali derivanti da queste misure sono stimate a 380 milioni all’anno, circa 80 dei quali a carico dei Cantoni, dato che parte del gettito dall’imposta federale diretta è destinata a loro. Tenendo conto dei dati precedenti la pandemia di coronavirus, l’Amministrazione federale delle contribuzioni stima che l’aumento della deduzione forfettaria per figlio ridurrebbe gli introiti fiscali di 370 milioni all’anno, mentre la nuova detrazione per l’accudimento dei figli da parte di terzi costerebbe solo 10 milioni.

Sgravio o imbroglio fiscale?

Una spesa globale eccessiva e non equa agli occhi del Partito socialista, del Partito ecologista e dei Verdi liberali che hanno deciso di impugnare il referendum per combattere questa modifica di legge. Questi partiti denunciano "un imbroglio fiscale" perché, secondo loro, ciò che viene presentato come sostegno alle famiglie in realtà andrà a beneficio solo delle persone con i redditi più elevati, ossia proprio quelle che non ne hanno bisogno.

I promotori del referendum temono che le famiglie del ceto medio sarebbero invece le prime ad essere colpite "se le riduzioni per i premi dell'assicurazione malattie diminuissero ulteriormente e le tariffe degli asili nido aumentassero". Vengono inoltre dimenticate le famiglie a basso reddito, che non beneficeranno di queste deduzioni.

I sostenitori del progetto affermano che, al contrario, la classe media trarrà beneficio da questa modifica nell'imposta federale diretta. Un comitato di supporto composto di tutti i partiti del centro e di destra (tranne i Verdi liberali) afferma che l'aumento delle deduzioni per i costi di accudimento da parte di terzi "va a beneficio di tutte le famiglie che oggi non ricevono nulla e assumono da sole il costo dell'accudimento extra-familiare".

Per quanto riguarda le deduzioni generali per figlio, sgraveranno finanziariamente tutte le famiglie, "qualunque sia il modello educativo scelto", precisa il comitato di sostegno.