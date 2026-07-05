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Politico, Trump ha trasformato la NATO in un bancomat

Keystone-SDA

Donald Trump ha trasformato la NATO in un'azienda, un meccanismo basato su logiche transazionali, privilegiando l'aumento della spesa per la difesa e gli investimenti in armamenti USA rispetto ai valori democratici condivisi e all'espansione dell'Alleanza stessa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo scrive il quotidiano statunitense Politico, sostenendo che nel cambiamento dettato da Trump rischia di mettere a dura prova la tenuta dell’Alleanza atlantica e di distoglierne l’attenzione dalla difesa collettiva.

Il presidente americano, osserva Politico, ha convinto i membri dell’Alleanza a incrementare le spese per la difesa e a investire in modo massiccio in armamenti USA destinati all’Ucraina.

Alla riunione annuale dei leader della NATO, in programma questa settimana ad Ankara, in Turchia, Trump tornerà a concentrarsi sull’entità della spesa europea per le forniture militari americane, rischiando di mettere in secondo piano le discussioni sull’allargamento dell’Alleanza o sulla difesa del fianco orientale della NATO contro la Russia.

Inoltre, ha indebolito i legami che un tempo mantenevano unito il gruppo, trasformando l’alleanza in un’entità plasmata più dagli interessi nazionali che da ideali condivisi.

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