Polizia, lo schianto del bus a Stoccolma è stato un incidente

Keystone-SDA

La polizia svedese privilegia l'ipotesi dell'incidente come causa dell'episodio di ieri pomeriggio a Stoccolma, in cui tre persone sono morte travolte da un autobus piombato su una pensilina del centro in piena ora di punta.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Secondo gli elementi analizzati finora, in particolare testimonianze e foto, nulla fa pensare che l’incidente sia stato intenzionale”, ha detto la portavoce Ola Österling. L’autista dell’autobus è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo.

Attualmente è ricoverato in ospedale, ha precisato Österling. Secondo i media svedesi, l’uomo, la cui identità non è stata resa nota, stava per fare una pausa durante la sua giornata di lavoro. Stando alla polizia, oltre ai tre morti vi sono anche tre feriti.