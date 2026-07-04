Polizia tedesca, 20’000 persone alle proteste contro l’AfD

Keystone-SDA

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Secondo quanto riferito dalla polizia tedesca questa mattina, alle proteste contro il congresso federale del partito di destra Alternative für Deutschland (AfD) a Erfurt, in Turingia, hanno partecipato circa 20'000 persone.

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(Keystone-ATS) La polizia ha comunicato che si sono svolte due manifestazioni di grandi dimensioni e diversi blocchi stradali.

Alcuni manifestanti che ostacolavano il passaggio di un altro corteo sono stati allontanati o portati via dagli agenti di polizia, come ha osservato un giornalista della DPA.

Secondo le stime della polizia, alle proteste durante i due giorni del congresso dell’AfD potrebbero partecipare fino a 50’000 persone, tra cui forse anche alcune centinaia pronte a ricorrere alla violenza.

Al congresso federale dell’AfD tenutosi all’inizio del 2025 a Riesa, secondo fonti diverse, hanno manifestato tra le 10’000 e le 15’000 persone.

Sicurezza rafforzata

Secondo quanto riferito dal ministro dell’Interno del Land della Turingia, Georg Maier (SPD), la polizia locale si sta preparando da settimane per il grande intervento in occasione del congresso dell’AfD.

C’è stata una “preparazione da vero e proprio stato maggiore”, ha affermato il ministro durante una visita congiunta al centro operativo della polizia insieme al primo ministro della Turingia, Mario Voigt (CDU).

Maier e Voigt hanno nuovamente esortato i manifestanti a esprimere la loro protesta contro l’Alternative für Deutschland in modo non violento. “Spero che non ci siano feriti”, ha detto Voigt.

Oltre 600 delegati

Il congresso a Erfurt è iniziato senza ritardi. Molti dei circa 600 delegati erano già arrivati ore prima dell’inizio ufficiale per evitare eventuali blocchi stradali.

A differenza dei congressi precedenti, la sala era già gremita ben prima dell’orario previsto per l’inizio. Secondo un portavoce, già prima delle 5:00 del mattino nel centro fieristico erano presenti 540 delegati.

Durante l’incontro alla Fiera di Erfurt verrà eletto il nuovo comitato esecutivo federale del partito. I leader del partito Alice Weidel e Tino Chrupalla si ricandidano. Inoltre, saranno assegnati altri dodici incarichi all’interno dell’esecutivo.