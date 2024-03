Pollini betulle creano già grattacapi ad allergici

(Keystone-ATS) In anticipo rispetto ad altri anni i pollini delle betulle hanno iniziato a provocare nasi che colano e occhi che lacrimano fra le persone allergiche. Il Centro Allergie Svizzera invita gli interessati a correre ai ripari.

Questo tipo di pollini colpisce le persone che soffrono di allergie in maniera particolarmente forte. Da un lato contengono allergeni aggressivi, dall’altro sono particolarmente piccoli e finiscono quindi nella profondità delle vie respiratorie. Tali pollini, viene spiegato in un comunicato odierno, vengono sprigionati con temperature fra i 12 e i 15 gradi.

A nord delle Alpi l’inizio della stagione del polline delle betulle è in anticipo di uno o due settimane rispetto alla media pluriennale. Il motivo è da ricercarsi nelle temperature miti registrate in febbraio. In aria si trovano anche già i pollini del frassino, rende noto il centro.

In caso di allergie si consiglia l’utilizzo di occhiali da sole e, se necessario, di farmaci specifici. Molto utile è anche seguire l’andamento della stagione, attraverso il sito pollinieallergie.ch o con l’app gratuita “Pollini-News”.

Con circa il 20% della popolazione colpita, l’allergia ai pollini è la più diffusa in Svizzera.