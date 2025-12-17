Pompieri a Palazzo federale per piccolo incendio

Keystone-SDA

Un piccolo incendio ha richiesto l'intervento dei pompieri stamattina a Palazzo federale, dove si sta svolgendo l'ultima settimana della sessione invernale delle Camere. Non ci sono stati feriti e la situazione è tornata rapidamente alla normalità.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’allarme antincendio è scattato poco prima delle 07.00, ha riferito a Keystone-ATS un portavoce dei servizi di soccorso della città di Berna. L’edificio è attualmente in fase di ventilazione.

La causa è stata un problema tecnico, ha dichiarato il presidente del Consiglio nazionale Pierre-André Page (UDC/FR) all’inizio dei dibattiti odierni. Secondo il democentrista, non vi è stato alcun pericolo per le persone.