Portale di notizie Watson volta le spalle a X, “nega i fatti”

Keystone-SDA

Si allunga in Svizzera la lista di chi volta le spalle a X, la piattaforma sociale del miliardario Elon Musk: oggi è stato il caso di Watson, portale di notizie online attivo dal 2014 di proprietà del gruppo editoriale CH Media.

2 minuti

(Keystone-ATS) “In considerazione della crescente negazione della realtà sul servizio di microblogging, voluta dal proprietario, ci ritiriamo da X, ex Twitter”, si legge in un dichiarazione sul web. “La strategia comprovata e dichiarata degli attori populisti di destra e proto-fascisti è distruggere il discorso democratico negando deliberatamente la realtà e i fatti. Per farlo vengono sparse schifezze, fatti alternativi e narrazioni cospirative”.

“In quanto organo impegnato in un discorso costruttivo, non vogliamo più sostenere un’organizzazione che corrode questo discorso con l’attenzione e la portata da noi generata”, prosegue il contributo firmato “il vostro team di Watson”. “Abbiamo quindi deciso di smettere di pubblicare contenuti su X”.

Un paio di mesi or sono aveva fatto parlare l’abbandono di X da parte della consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider, che si era lamentata della cultura del dibattito sulla piattaforma e che aveva invitato i sostenitori a seguirla su Instagram. In quell’occasione altri politici avevano peraltro affermato che l’ex Twitter rimane essenziale per comunicazione. Da parte sua la nuova presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha appena creato un account su X.