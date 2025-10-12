Portavoce Israele, rilascio ostaggi nelle prime ore di domani

Keystone-SDA

Un portavoce del governo israeliano ha dichiarato che il rilascio degli ostaggi inizierà nelle prime ore di domani. Si prevede che tutti i 20 ancora in vita vengano rilasciati contemporaneamente, ha aggiunto. Lo riporta Haaretz.

2 minuti

(Keystone-ATS) In precedenza, si era parlato di una possibile liberazione già nella giornata di oggi. Israele si aspetta che i 20 ostaggi vengano consegnati alla Croce Rossa. Saranno poi trasferiti oltre confine in Israele e portati alla base militare di Re’im.

Il Forum delle famiglie degli ostaggi rende noto che, a partire dalla mezzanotte, Piazza degli Ostaggi sarà aperta al pubblico e trasmetterà in diretta il rilascio dei rapiti. “Proiezioni continue del loro ritorno saranno mostrate in piazza per il pubblico che desidera essere presente in questi momenti storici e profondamente commoventi”.

Non tutti gli ostaggi deceduti saranno invece restituiti entro le 72 ore previste dall’accordo di cessate il fuoco, ha affermato Gal Hirsch, coordinatore israeliano per la gestione degli ostaggi, in un messaggio inviato alle famiglie ieri sera, riporta la Cnn.

“Si prevede che i resti degli ostaggi deceduti saranno trasferiti”, ha detto Hirsch, riconoscendo allo stesso tempo che non tutti i corpi verranno riconsegnati subito. Israele collaborerà con la task force internazionale per localizzare “tutti i nostri amati ostaggi uccisi”. Su questo fronte, ha avvertito, “pretendiamo, ci aspettiamo e agiamo per garantire uno sforzo del 100% da parte di Hamas, con il supporto della task force internazionale, per portare a termine questa missione e restituire tutti gli ostaggi deceduti per una degna sepoltura in Israele”.