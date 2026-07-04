Portogallo: mille vigili del fuoco lottano contro maxi incendio

Keystone-SDA

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Oltre 1000 vigili del fuoco sono stati impegnati oggi a contenere un vasto incendio boschivo nel nord del Portogallo, che imperversa da diversi giorni mentre il Paese è alle prese con un'ondata di caldo intenso.

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(Keystone-ATS) Con temperature che in alcune zone dovrebbero raggiungere i 44 gradi, l’incendio, scoppiato mercoledì nel distretto di Viseau, ha già divorato 10’000 ettari, secondo quanto riferito dai servizi di soccorso. Circa 1100 vigili del fuoco sono stati impegnati a domare le fiamme, supportati da 380 autopompe e otto aerei ed elicotteri.

Un’unità militare spagnola ha fornito supporto alle operazioni di spegnimento dopo che il Portogallo ha richiesto l’aiuto dell’Europa per combattere quello che è il primo grande incendio boschivo della stagione. Nove persone sono rimaste ferite finora, tra cui due civili in gravi condizioni. Il governo ha ordinato misure speciali, tra cui il divieto di accesso alle foreste e la limitazione dell’uso di alcuni tipi di macchinari nelle aree rurali.