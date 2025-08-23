The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Portogallo: sale a quattro il numero dei morti negli incendi

Keystone-SDA

È morto all'alba di oggi l'uomo rimasto ferito nell'incendio di Sabugal, nel distretto di Guarda, nel Portogallo colpito dagli incendi. Sale così a quattro il numero dei morti a causa dei roghi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’uomo aveva 45 anni e lavorava per un’azienda privata di protezione del patrimonio forestale. Era rimasto gravemente ustionato mentre tentava di combattere le fiamme ed era stato ricoverato all’ospedale di Porto.

