Portogallo al voto, aperti i seggi per le elezioni legislative

1 minuto

(Keystone-ATS) Sono stati aperti in Portogallo i seggi elettorali per le elezioni legislative che potrebbero porre fine a otto anni di governo socialista e avvantaggiare l’opposizione di centro-destra, con una nuova svolta da parte dei populisti.

A tre mesi dalle elezioni europee, questo scrutinio anticipato è stato innescato dalle dimissioni del primo ministro uscente Antonio Costa, che non si candida a un nuovo mandato dopo essere stato coinvolto in un’indagine per traffico di influenze.