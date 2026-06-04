The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Posta: taglia 60 impieghi nel settore informatico

Keystone-SDA

Taglio occupazionale presso la Posta: l'azienda controllata dalla Confederazione eliminerà una sessantina di impieghi a tempo pieno in Svizzera nel comparto informatico.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Una procedura di consultazione prenderà il via a metà giugno, ha indicato l’impresa confermando una notizia pubblicata oggi da Le Temps. Oltre ai 60 posti soppressi vi saranno anche una ventina di modifiche contrattuali, in un comparto che in Svizzera conta complessivamente circa 1500 dipendenti.

“Non stiamo eliminando impieghi in Svizzera per trasferirli all’estero”, assicura la società, aggiungendo che per il momento la sede di Lisbona non sarà ampliata. Come si ricorderà, nell’autunno scorso sulla stampa era circolata la notizia di un piano della Posta per creare 200 nuove posizioni nella capitale portoghese, con un numero equivalente di soppressioni nella Confederazione. Il centro informatico di Lisbona era stato annunciato nel settembre 2022, giustificato allora dalla carenza di manodopera qualificata.

Il sindacato Syndicom ha assunto una posizione critica. “La Posta deve rivedere questa strategia: le attività informatiche, fondamentali per il servizio pubblico, la sicurezza dei dati e l’infrastruttura digitale devono rimanere in Svizzera in via prioritaria”, afferma un portavoce citato da Le Temps.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR