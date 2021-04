PostFinance, in arrivo nuovo presidente Cda

L'azienda potrebbe avere davanti a sé anni di profondi cambiamenti. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER sda-ats

(Keystone-ATS)

Nuovo presidente del consiglio di amministrazione in vista per PostFinance: all'assemblea generale del 26 aprile sarà proposto Marcel Bührer, per subentrare a Rolf Watter, che lascerà la sua funzione a fine giugno, dopo nove anni.

Grazie alla sua esperienza pluriennale e alle consolidate conoscenze negli ambiti di retail banking (cioè prodotti bancari standard per clientela privata), traffico dei pagamenti e settore digitale, Bührer è il candidato ideale per portare avanti con successo il periodo strategico 2021-2024, si legge in un comunicato odierno.

Il manager 61enne è titolare di una laurea in economia conseguita presso l'HSG di San Gallo e ha lavorato per Fides Informatik, Credit Suisse e SwissCard, di cui è stato Ceo dal 2005 al 2018. Dal 2020 è responsabile tecnologico di Companjon, una startup attiva nel campo della digitalizzazione assicurativa.

PostFinance è una società anonima al 100% di proprietà della Posta, con licenza bancaria e annoverata fra gli istituti di rilevanza sistemica. Il Consiglio federale - con decisione dello scorso 20 gennaio - ha deciso di privatizzarla: il progetto non ha però raccolto solo consensi.