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Precipita un elicottero di Aramco in Arabia Saudita, 14 morti

Keystone-SDA

Quattordici persone sono morte in Arabia Saudita nello schianto di un elicottero appartenente al gigante petrolifero Saudi Aramco a Ras Tanura, nella parte orientale del Paese: lo ha riportato l'agenzia di stampa ufficiale Spa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Una fonte ufficiale del ministero dell’Energia ha annunciato che domenica 28 giugno 2026, alle 6:00, un elicottero appartenente a Saudi Aramco è precipitato a Ras Tanura. L’incidente è costato la vita a tutti i 14 passeggeri, tutti cittadini sauditi”, ha riferito l’agenzia, precisando che è in corso un’indagine per determinare le cause della caduta del velivolo.

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