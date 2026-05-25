Premier Finlandia convoca autorità per infiltrazioni spazio aereo

Keystone-SDA

Il primo ministro finlandese, Petteri Orpo, ha convocato le autorità civili esprimendo preoccupazione per le possibili infiltrazioni nello spazio aereo del Paese.

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(Keystone-ATS) Diversi droni ucraini si sono schiantati in Finlandia dalla fine di marzo e all’inizio di questo mese un allarme ha esortato la popolazione della regione meridionale dell’Uusimaa, che comprende Helsinki, a rimanere in casa a seguito di segnalazioni di possibili droni.

Questi incidenti si verificano mentre l’Ucraina ha intensificato gli attacchi contro i porti petroliferi e le raffinerie russe nel Golfo di Finlandia, al fine di limitare la capacità di Mosca di condurre una guerra. La Finlandia confinando con la Russia è in stato di massima allerta da quando il Cremlino ha ordinato l’intervento delle truppe in Ucraina nel febbraio 2022.

La scorsa settimana, le autorità di soccorso del Ministero dell’Interno hanno chiarito le istruzioni su come il pubblico dovrebbe comportarsi e tenersi informato in caso di allerta droni e altri avvisi di emergenza.