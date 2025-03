Premier Groenlandia: da Washington interferenze straniere

Keystone-SDA

Il primo ministro della Groenlandia Mute Egede ha accusato Washington di interferire negli affari politici del Paese con la visita di una delegazione americana sull'isola artica.

(Keystone-ATS) “Va detto chiaramente che la nostra integrità e democrazia devono essere rispettate senza interferenze straniere”, ha detto Egede, aggiungendo che la visita di questa settimana della Second Lady Usha Vance, che dovrebbe essere accompagnata dal consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, “non può essere vista solo come una visita privata”.