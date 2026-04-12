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Premier Pakistan, ‘i negoziati non sono morti, c’è uno stallo’

Keystone-SDA

"I colloqui non sono falliti. Siamo in una fase di stallo". Lo ha dichiarato il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif, che ha ospitato i negoziati di ieri a Islamabad, intervenendo al programma 'Face the Nation' della Cbs.

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(Keystone-ATS) Lo riporta il New York Times nel suo live blog sulla crisi iraniana.

Da parte sua il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, durante una telefonata con il leader russo Vladimir Putin ha dichiarato – secondo quanto riferisce l’agenzia Tass – che l’Iran è pronto a firmare un accordo equo con gli Stati Uniti se questi ultimi si conformeranno alle norme internazionali e rispetteranno le linee rosse di Teheran.

“La Repubblica islamica dell’Iran è pienamente preparata a raggiungere un accordo equilibrato ed equo che garantisca la pace e la sicurezza duratura nella regione. Se gli Stati Uniti si atterranno al quadro giuridico internazionale, un accordo è del tutto possibile”, ha affermato, secondo quanto riportato dal suo ufficio stampa.

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