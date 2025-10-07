Premio Nobel fisica agli americani Clarke, Devoret e Martinis

Keystone-SDA

Il Premio Nobel per la fisica 2025 è stato assegnato agli americani John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per il loro fondamentale contributo alla meccanica quantistica.

(Keystone-ATS) I tre hanno avuto il merito di dimostrare la possibilità di riprodurre in un sistema abbastanza grande da stare nel palmo di una mano il comportamento bizzarro della materia nel mondo infinitamente piccolo, interpretato dalle leggi della meccanica quantistica.

In particolare hanno realizzato un sistema elettrico superconduttore in grado di passare da uno stato all’altro utilizzando l’effetto tunnel, come se attraversasse un muro. Hanno anche dimostrato che il sistema da loro realizzato assorbe ed emette energia in dosi di dimensioni specifiche, proprio come previsto dalla meccanica quantistica. Gli esperimenti dei tre fisici sono stati fondamentali per comprendere la meccanica quantistica con prove misurabili.

Sebbene due siano europei di nascita, i tre vincitori del Nobel lavorano da molto tempo negli Stati Uniti e due di essi, Michel H. Devoret e John Martinis, lavorano anche per un’azienda privata, il Google Quantum A.I. Lab.

John Clarke, 83 anni, è nato in Gran Bretagna, a Cambridge, nel 1942. È affiliato all’Università della California a Berkeley, dove è professore di Fisica sperimentale.

Michel H. Devoret, 72 anni, è nato in Francia, a Parigi, è stato professore di fisica applicata all’Università di Yale e lavora all’Università della California a Santa Barbara. Attualmente è responsabile scientifico di Google Quantum AI.

John M. Martinis, 67 anni, lavora pure all’Università della California a Santa Barbara e dal 2014 per Google Quantum A.I. Lab con il compito di realizzare un computer quantistico a superconduttori.