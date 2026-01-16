Presidente ceco: “Kiev dovrà fare dolorose concessioni”

Keystone-SDA

Il presidente ceco Petr Pavel, in visita a Kiev dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky, ha affermato che l'Ucraina dovrà fare "dolorose concessioni" per porre fine alla guerra aggiungendo che Kiev è pronta a un passo del genere, riferisce Rbc Ucraina.

1 minuto

(Keystone-ATS) In conferenza stampa congiunta con Zelensky, il presidente della Cechia ha sottolineato che l’Ucraina ha fatto molto per raggiungere una soluzione accettabile. “Credo che ci siano una serie di dolorose concessioni che l’Ucraina deve fare ed è pronta a fare, a condizione che ciò porti alla pace. E dobbiamo fare ogni sforzo per garantire che tutto il lavoro svolto durante la preparazione di questi documenti non sia vano”, ha affermato.