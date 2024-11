Presidente ceco in visita di Stato in Svizzera

Keystone-SDA

Il presidente ceco Petr Pavel e sua moglie Eva Pavlova sono arrivati stamane in Svizzera per una visita di Stato di due giorni. Sono stati accolti all'aeroporto di Zurigo dalla presidente della Confederazione Viola Amherd.

(Keystone-ATS) Il programma prevedeva stamane l’apertura di un forum economico al Politecnico di Zurigo. La delegazione si sposterà in seguito nell’Oberland bernese, dove si recherà al Laboratorio di Spiez e all’Ufficio federale dell’armamento (Armasuisse) a Thun. In questa sede si discuterà di questioni di sicurezza e di cooperazione in Europa, indica il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Domani Pavel sarà ricevuto con gli onori militari su Piazza federale a Berna. Seguirà un incontro con una delegazione del Consiglio federale. I temi discussi saranno relazioni bilaterali, scambi economici, energia, migrazione e questioni di sicurezza, anche in relazione alla guerra tra Russia e Ucraina. Non potranno mancare discussioni sulla politica europea. All’ordine del giorno figura anche la situazione in Medio Oriente e la cooperazione tra Svizzera e Cechia a livello internazionale.

Circa 11’000 cechi vivono in Svizzera, mentre 1600 cittadini elvetici abitano in Cechia. Il volume degli scambi commerciali ammontava a circa 5,2 miliardi di franchi nel 2023 ed è triplicato dall’inizio del millennio.