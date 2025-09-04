The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Presidente di Mass-Voll Nicolas Rimoldi non può tornare nel PLR

Keystone-SDA

La sezione del PLR di Illnau-Effretikon (ZH) ha respinto la domanda di adesione del presidente di Mass-Voll Nicolas Rimoldi. L'ex membro dei Giovani liberali radicali svizzeri non può quindi tornare nel partito da cui si era dimesso nel 2021.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Anche la candidatura alla presidenza nazionale a cui aspirava non avrà quindi seguito.

Il comitato direttivo del PLR di Illnau-Effretikon ha respinto all’unanimità la richiesta di adesione di Rimoldi. La motivazione addotta è che il suo comportamento non è conforme ai valori fondamentali della sezione liberale radicale comunale, viene precisato in una nota odierna.

A metà agosto, la Neue Zürcher Zeitung aveva riportato la notizia del tentativo di Rimoldi di tornare nel PLR. Colui che è stato uno dei più feroci avversari delle misure anti-Covid non voleva evidentemente limitarsi a una semplice adesione al partito, ma aspirava a candidarsi alla successione del presidente uscente, il “senatore” Thierry Burkart (PLR/AG).

Rimoldi, che in passato era stato vicepresidente dei Giovani liberali radicali di Lucerna, era considerato una promessa del partito. Durante la pandemia, tuttavia, aveva litigato con membri del PLR e lasciato la formazione politica. Con l’organizzazione da lui fondata “Mass-Voll” aveva criticato aspramente le misure anti-coronavirus adottate a livello federale.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
19 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
65 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR