Presidente PVL Grossen: CF “troppo passivo” su dazi e sicurezza

Per il presidente dei Verdi-liberali, Jürg Grossen, il Consiglio federale è troppo passivo di fronte alla situazione geopolitica mondiale. Il nostro Paese non può più permettersi di aspettare, ha dichiarato Grossen ai delegati riuniti a Briga (VS).

(Keystone-ATS) “Abbastanza persone hanno messo in guardia contro i dazi elevati, ma il Consiglio federale ritiene che sia sufficiente inviare la direttrice della Segreteria di Stato dell’economia negli Stati Uniti”, ha criticato il presidente del Partito dei Verdi Liberali (PVL) , secondo il testo scritto del suo discorso davanti all’assemblea dei delegati dedicata alla politica di sicurezza.

I dazi di Trump hanno evidenziato i vantaggi delle buone relazioni con l’Unione europea. Il consigliere nazionale del canton Berna ha tuttavia criticato il governo anche su questo tema. “Ci aspettiamo che il Consiglio federale porti rapidamente in Parlamento gli Accordi bilaterali III e che difenda con passione e vigore il buon esito dei negoziati”.

La Svizzera deve anche fare i compiti a casa quando si tratta di sicurezza. “Così come non possiamo negare il cambiamento climatico, non possiamo fingere che i cambiamenti della politica di sicurezza non ci riguardino”, ha detto Grossen.