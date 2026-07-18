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Presidente ungherese, firmo il provvedimento sulla mia revoca

Keystone-SDA

Qualche ora prima della scadenza, il presidente della Repubblica ungherese Tamas Sulyok ha annunciato la decisione di firmare l'emendamento costituzionale che sancisce la sua destituzione, approvato in Parlamento dalla maggioranza governativa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Tale voto era avvenuto in assenza dell’opposizione di Fidesz, il partito dell’ex premier Viktor Orban, di cui è alleato Sulyok stesso.

Una volta che la modifica costituzionale sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, Sulyok non sarà più presidente e dovrà lasciare il palazzo presidenziale (Sandor palota).

La decisione di firmare è stata comunicata dall’ufficio della presidenza: “Adempio al mio obbligo previsto dalla Legge fondamentale, dopo aver attentamente valutato le mie opzioni legali e secondo coscienza”, ha dichiarato il presidente. “La firma testimonia il mio rispetto per la Costituzione stessa”, ha aggiunto.

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