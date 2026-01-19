The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Presidenziali Portogallo, socialista Seguro al 31,1%

Keystone-SDA

Completato lo scrutinio del 99% delle schede elettorali, si è concluso il primo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo. Il vincitore è il socialista António José Seguro, con il 31,1%.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Al secondo posto arriva il leader dell’ultradestra sovranista, André Ventura, con il 23,5%. L’affluenza alle urne è stata del 52%, la più alta degli ultimi 15 anni in un’elezione presidenziale. Il ballottaggio sarà il prossimo 8 febbraio.

Già verso la mezzanotte, a giochi fatti, i due candidati più votati hanno parlato dalle sedi dei propri comitati elettorali. “I portoghesi hanno dato a noi la leadership della destra nazionale”, ha detto André Ventura nel suo discorso. “La lotta comincia fra mezz’ora e sarà una lotta dello spazio non socialista contro lo spazio socialista in Portogallo”.

António José Seguro, nel ringraziare tutto l’elettorato portoghese e i candidati che non sono passati al secondo turno, ha poi voluto salutare il Portogallo “plurale” e sottolineare la natura indipendente della sua candidatura: “Sono libero e senza lacci. Invito tutte le persone democratiche e umanitarie a unirsi a noi per sconfiggere tutti insieme coloro che seminano odio”.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR