Prezzi costruzione aumentano ancora, in particolare in Ticino

Keystone-SDA

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Nel settore della costruzione i prezzi continuano ad aumentare: il relativo indice calcolato dall'Ufficio federale di statistica (UST) si è attestato a 100,6 punti in aprile.

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(Keystone-ATS) La progressione è dello 0,6% rispetto a sei mesi prima (ottobre) e un incremento dell’1,0% su base annua. Nel comparto dell’edilizia l’aumento più forte, fra le grandi regioni, è quello mostrato dal Ticino, che segna +1,3%, emerge dai dati diffusi oggi dall’UST.

A titolo di inquadramento delle novità odierne va osservato che l’inflazione – cioè l’indice generale dei prezzi al consumo, nella sua variazione annua – si è attestata allo 0,6% in aprile in Svizzera. Per l’insieme del 2026 le principali autorità, i maggiori istituti e le più grandi banche elvetiche (Seco, Ocse, Banca nazionale, KOF, Economiesuisse, UBS, ecc.) prevedono valori del rincaro compresi fra lo 0,4% e lo 0,7%.