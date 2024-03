Prezzo dell’elettricità: Swissgrid riduce le tariffe nel 2025

1 minuto

(Keystone-ATS) L’anno prossimo le economie domestiche e le imprese spenderanno meno per i servizi di Swissgrid. Le tariffe della rete di trasmissione e i costi delle riserve elettriche della Confederazione diminuiranno, ha annunciato oggi il gestore della rete.

Un’economia domestica con un consumo annuo di 4500 kWh pagherà in media 77 franchi nel 2025, rispetto ai 92 franchi del 2024, con una riduzione di circa il 5%. Per un’azienda con un consumo annuo di 90’000 kWh, i costi saranno di 1540 franchi (rispetto ai 1840 franchi del 2024).

Le tariffe per le prestazioni di servizio generali relative al sistema e le perdite di potenza attiva saranno ridotte, mentre quelle per l’utilizzo di rete e l’energia reattiva rimarranno stabili al livello del 2024, spiega Swissgrid in un comunicato stampa.

Anche il costo della riserva di energia elettrica della Confederazione diminuirà. Sarà di 0,23 centesimi per chilowattora, rispetto a 1,20 centesimi nel 2024. La ragione principale di questa riduzione è il “significativo calo dei costi previsti” per la riserva idroelettrica.