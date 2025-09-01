The Swiss voice in the world since 1935
Prezzo oro e argento in rialzo con attesa taglio dei tassi Fed

Keystone-SDA

La prospettiva di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve spinge, sui mercati mondiali, le quotazioni dei metalli preziosi.

(Keystone-ATS) L’oro si è avvicinato alla soglia dei 3500 dollari l’oncia, il massimo storico toccato nello scorso mese di aprile e ora scambia a 3477 dollari (+0,9%). Acquisti anche sull’argento che passa di mano a 40,75 dollari l’oncia con un balzo del 2,6%, portando il rialzo annuale a +40%.

Si tratta dell’ennesimo aumento per i metalli, da sempre considerati come beni rifugio dagli investitori alle prese con le incertezze geopolitiche e i dazi e ora con un prossimo calo dei rendimenti dei prodotti finanziari, cui si aggiunge anche l’attacco del presidente americano Donald Trump all’indipendenza della banca centrale.

Negli ultimi 3 anni le quotazioni di oro e argento sono così raddoppiate, aiutate anche, come sottolinea Bloomberg, dal recente indebolimento del dollaro che aumenta il potere di acquisto da parte di Cina e India, i maggiori consumatori di oro.

