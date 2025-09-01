Prezzo oro e argento in rialzo con attesa taglio dei tassi Fed
La prospettiva di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve spinge, sui mercati mondiali, le quotazioni dei metalli preziosi.
(Keystone-ATS) L’oro si è avvicinato alla soglia dei 3500 dollari l’oncia, il massimo storico toccato nello scorso mese di aprile e ora scambia a 3477 dollari (+0,9%). Acquisti anche sull’argento che passa di mano a 40,75 dollari l’oncia con un balzo del 2,6%, portando il rialzo annuale a +40%.
Si tratta dell’ennesimo aumento per i metalli, da sempre considerati come beni rifugio dagli investitori alle prese con le incertezze geopolitiche e i dazi e ora con un prossimo calo dei rendimenti dei prodotti finanziari, cui si aggiunge anche l’attacco del presidente americano Donald Trump all’indipendenza della banca centrale.
Negli ultimi 3 anni le quotazioni di oro e argento sono così raddoppiate, aiutate anche, come sottolinea Bloomberg, dal recente indebolimento del dollaro che aumenta il potere di acquisto da parte di Cina e India, i maggiori consumatori di oro.