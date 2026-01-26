The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Prezzo oro vola, Spot scambiato a 5’092 dollari

Keystone-SDA

Il prezzo dell'oro prosegue la sua corsa: il metallo prezioso con consegna immediata è scambiato a 5'092,82 dollari l'oncia con una crescita del 2,11%, mentre l'oro con consegna ad aprile (Comex) passa di mano a 5'124,60 dollari l'oncia con un aumento del 2,14%.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il prezzo del metallo giallo, sostenuto dall’indebolimento del dollaro, è in aumento ininterrotto da due anni: nel gennaio 2024 l’oncia valeva poco più di 2’000 dollari. Nelle ultime settimane l’oro ha anche beneficiato del suo status di bene rifugio di fronte alle incertezze geopolitiche, commerciali e monetarie suscitate dalla politica di Donald Trump.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

