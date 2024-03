Prima foto ufficiale di Kate dopo l’intervento, con i figli

1 minuto

(Keystone-ATS) Kensington Palace ha diffuso la prima foto ufficiale della principessa di Galles dopo l’intervento chirurgico all’addome di gennaio. Lo riporta la Bbc pubblicando l’immagine.

La foto, scattata dal principe William, mostra la principessa Catherine con i suoi tre figli, sorridenti, ed è accompagnata da un messaggio per la festa della mamma e da un ringraziamento della principessa per il “continuo sostegno” del pubblico.

In un messaggio condiviso sui social media, Catherine ha scritto: “Grazie per i vostri gentili auguri e per il continuo supporto negli ultimi due mesi. Augurando a tutti una felice festa della mamma”.

La principessa di Galles, 42 anni, ha trascorso 13 notti alla London Clinic, vicino a Regent’s Park, nel centro di Londra, dopo l’intervento.