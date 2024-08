Prime espulsioni di afghani irregolari in Germania

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La Germania ha annunciato oggi le prime espulsioni di cittadini afghani irregolari da quando le autorità talebane hanno preso il potere nell’agosto 2021.

“Si tratta di cittadini afghani, tutti condannati, che non avevano il diritto di soggiornare in Germania e contro i quali erano stati emessi ordini di espulsione”, ha affermato in un comunicato il portavoce del governo, Steffen Hebestreit.

Secondo fonti della sicurezza citate dal settimanale Der Spiegel, un volo charter della Qatar Airways diretto a Kabul è decollato questa mattina dall’aeroporto di Lipsia con 28 afghani a bordo.