Primi “blocchi” in Francia, 75 arresti a Parigi

Democrazia diretta in Svizzera
Diversi blocchi già dal primo mattino sono stati registrati in Francia per la giornata di mobilitazione "Bloquons Tout". Nella maggior parte dei casi è intervenuta la polizia per farli sgombrare.

1 minuto

(Keystone-ATS) Soltanto a Parigi e nella banlieue della capitale sono state arrestate 75 persone in seguito a tentativi di blocchi del Périphérique, la tangenziale parigina.

Sono 80.000 i poliziotti schierati dal ministro dell’Interno Bruno Retailleau, 6.000 soltanto a Parigi, per la giornata di mobilitazione organizzata sui social.

Al momento sono però soltanto 3.000 i manifestanti in tutta la Francia per la giornata di mobilitazione, 80 gli assembramenti localizzati dai gendarmi. Di queste 80 proteste, 16 sono blocchi stradali filtranti.

