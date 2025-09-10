Primi “blocchi” in Francia, 75 arresti a Parigi
Diversi blocchi già dal primo mattino sono stati registrati in Francia per la giornata di mobilitazione "Bloquons Tout". Nella maggior parte dei casi è intervenuta la polizia per farli sgombrare.
(Keystone-ATS) Soltanto a Parigi e nella banlieue della capitale sono state arrestate 75 persone in seguito a tentativi di blocchi del Périphérique, la tangenziale parigina.
Sono 80.000 i poliziotti schierati dal ministro dell’Interno Bruno Retailleau, 6.000 soltanto a Parigi, per la giornata di mobilitazione organizzata sui social.
Al momento sono però soltanto 3.000 i manifestanti in tutta la Francia per la giornata di mobilitazione, 80 gli assembramenti localizzati dai gendarmi. Di queste 80 proteste, 16 sono blocchi stradali filtranti.