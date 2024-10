Primo comizio di Obama per Harris, in Pennsylvania

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Primo comizio oggi di Barack Obama per sostenere Kamala Harris nello sprint finale delle elezioni. L’ex presidente parlerà a Pittsburgh, in Pennsylvania, uno dei principali stati in bilico.

La vicepresidente invece farà campagna in Nevada e Arizona, altri due swing states. Donald Trump ha in programma un intervento al Detroit economic club, in Michigan, anch’esso stato ‘battleground’.