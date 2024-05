Primo maggio: Maillard (USS), “dati su inflazione falsati”

(Keystone-ATS) Nel suo discorso del Primo Maggio a Bienne (BE) il sindacalista Pierre-Yves Maillard ha denunciato i “dati sull’inflazione completamente falsati” che vengono annunciati in Svizzera. Il fatto che i premi sanitari siano esclusi dal calcolo offusca la realtà.

Il presidente dell’Unione sindacale svizzera (USS) ha paragonato i premi sanitari a “una tassa”. Ma, ha aggiunto, “è l’unica tassa che non ha un tetto massimo e sulla quale nessuno vota mai”. E se non è una tassa, “allora perché i premi sanitari non sono presi in considerazione nelle cifre ufficiali dell’inflazione?”, ha chiesto Maillard.

A causa di questa “omissione”, la realtà dell’inflazione è ampiamente sottostimata, ha affermato il consigliere agli Stati (PS/VD), argomentando a favore dell’iniziativa socialista sulla limitazione dei premi al 10% del reddito, che sarà messa in votazione il 9 giugno.

“Molto da fare”

Questa sarà la prossima battaglia della sinistra, ma ce ne saranno altre perché nel 2024 “ci darà molto lavoro da fare”, ha dichiarato Pierre-Yves Maillard. L’USS si batterà contro la riforma del 2° pilastro, che secondo il sindacato aumenterà i costi salariali di 2 miliardi di franchi all’anno e ridurrà le pensioni del 13% nella loro parte obbligatoria.

Altri argomenti sul tappeto: la liberalizzazione del sistema sanitario e la difesa del servizio pubblico nei settori dell’elettricità e nei trasporti. Tutti temi sui quali il dirigente sindacale intende cavalcare l’onda del successo del recente voto sulla 13esima rendita AVS.