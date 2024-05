Primo maggio: Zurigo, diverse migliaia persone a corteo, danni

(Keystone-ATS) Diverse migliaia di persone hanno partecipato oggi alla manifestazione autorizzata della Festa del lavoro a Zurigo all’insegna del motto “il capitalismo fa ammalare”.

A margine del corteo diverse vetrine delle filiali di UBS e di Franz Carl Weber sono state imbrattate con vernice rossa.

Il corteo si dirige verso la piazza della Sechseläuten dove tra l’altro si tiene un discorso di Daniel Lampart, primo segretario e capo economista dell’Unione sindacale svizzera (USS). La polizia è presente sul posto con un grosso contingente.

Il corteo ufficiale dell’organizzazione sindacale zurighese ha quale obiettivo in particolare di mobilitare in favore di un sì all’iniziativa per premi meno onerosi sulla quale il popolo è chiamato a esprimersi il 9 giugno. Come sempre, però, si uniscono al corteo anche molti altri gruppi, tra cui quest’anno un grande “blocco Palestina”.

Nel pomeriggio, diverse organizzazioni della sinistra radicale hanno indetto una dimostrazione non autorizzata, che solitamente si conclude con danni alle proprietà e disordini.