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Principe William ospite a podcast Kelce prima di nozze con T. Swift

Keystone-SDA

Esordio a sorpresa del principe William al podcast di Travis e Jason Kelce, aumentando i rumor su una sua possibile partecipazione alle nozze fra Taylor Swift e Travis al Madison Square Garden.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I fratelli Kelce nell’episodio del podcast New Heights hanno introdotto il principe con molti dei suoi titoli. “Il nostro ospite oggi è il principe dei Londra alto un metro e novanta”, hanno detto prima di elencare i vari ruoli di William. “il presidente della Federcalcio inglese, il vice patron reale della Welsh Rugby Union, Duca di Cornovaglia, Principe di Galles”, hanno aggiunto.

Intanto, Taylor Swift intende cambiare il suo nome in Taylor Kelce. Secondo indiscrezioni, la star manterrà come nome d’arte Taylor Swift ma nella vita privata farà ricorso a Taylor Kelce.

“A livello professionale sarà sempre Taylor Swift. Il suo nome è diventato un marchio nel mondo dell’intrattenimento e non c’è motivo di cambiare”, hanno riferito alcune fonti ai media americani. “A livello personale è un’altra storia. Taylor è tradizionalista e, quando si tratta di matrimonio, vorrebbe prendere il cognome di Travis. Lo considera un passo significativo, soprattutto sapendo che sarà il nome che condivideranno i loro figli”, hanno messo in evidenza le stesse fonti.

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