Privati anche su Marte, annunciato accordo tra Nasa e azienda Usa

Keystone-SDA

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Anche Marte diventerà presto uno dei terreni di gioco dei privati.

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(Keystone-ATS) La Nasa ha annunciato un accordo con l’azienda aerospaziale statunitense Relativity Space, che nel 2028 prevede di portare una sonda in orbita attorno al Pianeta Rosso per studiarne l’atmosfera e fungere da nodo per le telecomunicazioni.

La compagnia californiana provvederà a veicolo e razzo, e gestirà buona parte della missione, mentre l’Agenzia spaziale americana fornirà una serie di strumenti scientifici, chiamati collettivamente Aeolus, che realizzeranno la prima mappatura giornaliera e globale di venti, polveri, temperature e nubi nell’atmosfera marziana. L’obiettivo è raccogliere i dati necessari per ridurre i rischi di future missioni con e senza equipaggio.

Questa collaborazione riflette la crescente tendenza della Nasa verso approcci che mirano ad accelerare le scoperte, aumentare la frequenza delle missioni e preparare il terreno per una futura esplorazione umana. “Le partnership pubblico-private come questa sono un moltiplicatore di forze per la scienza”, ha affermato l’amministratore capo dell’Agenzia spaziale, Jared Isaacman. “Combinando gli strumenti avanzati della Nasa con l’innovazione e gli investimenti commerciali, possiamo produrre più risultati scientifici, più spesso – ha aggiunto – e ridurre il tempo necessario per fornire dati essenziali ai ricercatori che si preparano per le future missioni umane su Marte”.

L’orbiter servirà anche come nodo di collegamento con la Terra e con le sonde presenti sulla superficie marziana, e l’azienda ha affermato che avrà una notevole potenza di calcolo e capacità di archiviazione dei dati, fattori che permetteranno l’uso di strumenti di Intelligenza Artificiale. La missione verrebbe lanciata a bordo del razzo Terran R della stessa Relativity Space, che è in fase di sviluppo da diversi anni. Lo scorso anno la compagnia aveva annunciato un primo lancio del Terran R per la fine del 2026, ma fonti del settore indicano che probabilmente tale data slitterà al 2027. Quella su Marte sarà una dimostrazione di fattibilità per le altre missioni del Programma di Scienze Interplanetarie annunciato dall’azienda, sul quale però non si hanno ancora dettagli.