The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Prix Montagne 2025 a Milchmanufaktur Einsiedeln e Chamanna Cluozza

Il caseificio Milchmanufaktur Einsiedeln (SZ) si aggiudica il Prix Montagne 2025, premio dotato di 40'000 franchi, mentre la baita Chamanna Cluozza, nel Parco Nazionale Svizzero (GR), riceve il Premio del Pubblico di 20'000 franchi. La cerimonia di premiazione si è tenuta oggi a Berna.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) La Milchmanufaktur, nata nel 2012 da un’idea dell’allora studente di agronomia René Schönbächler, per contrastare i bassi prezzi del latte, propone una latteria che produce specialità regionali ed è diventata un punto d’incontro grazie a esperienze gastronomiche e turistiche. Oggi attira circa 150’000 visitatori l’anno. Con 80 dipendenti, garantisce prezzi equi ai produttori locali. “Un esempio di innovazione e coraggio delle genti di montagna”, ha detto il presidente della giuria, lo sportivo Dario Cologna.

La Chamanna Cluozza, unica baita del Parco Nazionale situata in Val Cluozza, accoglie con un team di quattro persone e oltre 50 volontari oltre 6’000 ospiti l’anno. Lavorando con un modello di sostenibilità che include l’approvvigionamento regionale di alimenti, la riduzione dei voli in elicottero e un basso consumo di acqua ed energia, ha consentito di ridurre significativamente l’impronta ecologica per visitatore.

Il Prix Montagne, giunto alla 15a edizione, premia progetti e imprese delle regioni montane che contribuiscono in modo esemplare alla creazione di valore, all’occupazione e alla diversificazione economica. Quest’anno sono stati presentati 30 progetti provenienti da tutte le regioni della Svizzera. Per il Premio del Pubblico, sponsorizzato dalla Mobiliar Genossenschaft, hanno votato online circa 9’200 persone, evidenziando l’ampia partecipazione e l’interesse per queste iniziative innovative.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
19 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR