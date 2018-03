Pro juventute per ridare fiducia ai giovani violenti

«Giovane & forte», questo il nome del progetto, mira a sviluppare i punti di forza degli adolescenti e dei giovani adulti, affinché siano in grado di superare crisi e situazioni conflittuali evitando di far male agli altri e a sé stessi, come ha spiegato il responsabile dell'azione Michael Baumann. Pro juventute intende istituire una rete in grado di captare idee e progetti di specialisti, scuole, organizzazioni, genitori e ragazzi, coordinandone l'azione e documentandone l'attività. L'insieme delle conoscenze così raccolte viene svluppato e poi messo a disposizione degli altri nel corso di incontri o attraverso la pagina internet. Secondo pro juventute, strutture sociali come la polizia, le scuole e le organizzazioni in genere per l'infanzia si occupano spesso della violenza fra i giovani, tendenzialmente sopravvalutandone però la portata. Si parla invece poco di violenza dei genitori, e del tasso relativamente alto di suicidi fra i ragazzi. «Giovane & forte» mira a rafforzare la consapevolezza in questo campo. Pro juventute ha lanciato il progetto in collaborazione con la Fondazione svizzera per la promozione della salute, che mette a disposizione un contributo triennale di 1 milione e 350 mila franchi. swissinfo e agenzie

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Pro juventute per ridare fiducia ai giovani violenti 06 novembre 2001 - 20:20 Un progetto per limitare i rischi di violenze e di suicidi fra i giovani, gli adolescenti. Lo ha reso pubblico martedì a Berna pro juventute. «Giovane & forte», questo il nome del progetto, mira a sviluppare i punti di forza degli adolescenti e dei giovani adulti, affinché siano in grado di superare crisi e situazioni conflittuali evitando di far male agli altri e a sé stessi, come ha spiegato il responsabile dell'azione Michael Baumann. Pro juventute intende istituire una rete in grado di captare idee e progetti di specialisti, scuole, organizzazioni, genitori e ragazzi, coordinandone l'azione e documentandone l'attività. L'insieme delle conoscenze così raccolte viene svluppato e poi messo a disposizione degli altri nel corso di incontri o attraverso la pagina internet. Secondo pro juventute, strutture sociali come la polizia, le scuole e le organizzazioni in genere per l'infanzia si occupano spesso della violenza fra i giovani, tendenzialmente sopravvalutandone però la portata. Si parla invece poco di violenza dei genitori, e del tasso relativamente alto di suicidi fra i ragazzi. «Giovane & forte» mira a rafforzare la consapevolezza in questo campo. Pro juventute ha lanciato il progetto in collaborazione con la Fondazione svizzera per la promozione della salute, che mette a disposizione un contributo triennale di 1 milione e 350 mila franchi. swissinfo e agenzie