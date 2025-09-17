The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Problema al motore per un aereo Swiss, interrotto decollo da Boston

Keystone-SDA

A causa di un problema al motore destro un aereo Swiss ha dovuto interrompere ieri sera il suo decollo da Boston per un volo a destinazione Zurigo. I 223 passeggeri e i 13 membri dell'equipaggio non hanno subito conseguenze.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le persone a bordo hanno potuto lasciare il velivolo normalmente dopo che questo è tornato al Gate, ha comunicato oggi un portavoce di Swiss a Keystone-ATS, confermando informazioni di “Blick.ch”. Il problema esatto non è ancora stato chiarito.

Il viaggio per la Svizzera, seppur con cinque ore di ritardo, è poi potuto proseguire grazie a un aereo sostitutivo. Il secondo aereo si trovava già in quel di Boston per delle riparazioni, che erano nel frattempo terminate. Sarebbe in ogni caso tornato a Zurigo senza passeggeri.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR