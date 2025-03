Problemi per il social X, funziona a singhiozzo da stamattina

Keystone-SDA

X, l'ex Twitter, funziona a singhiozzo da questa mattina. Il problema è a livello internazionale.

(Keystone-ATS) Secondo il sito downdetector.com che tiene conto dei disservizi online, la piattaforma di Elon Musk ha avuto difficoltà per circa 1 ora questa mattina intorno alle 10.30 svizzere e ora sta avendo ancora problemi. Downdector segnala un rialzo nel picco delle segnalazioni degli utenti a partire dalle 13.30 svizzere.

La piattaforma non funziona a macchia di leopardo né sull’app né nella versione desktop, quella per computer. Al momento non sono note le cause del malfunzionamento.