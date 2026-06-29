Processo Netanyahu, per giudici difficoltà pm a provare corruzione

Keystone-SDA

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Dopo la conclusione dell'interrogatorio del premier Benjamin Netanyahu la settimana scorsa, oggi durante il dibattimento, la giudice Rivka Friedman-Feldman ha fatto il punto della situazione

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(Keystone-ATS) “La posizione della Corte rimane quella del 20 giugno 2023”: in quella data, il collegio dei giudici aveva presentato un parere secondo cui “esistono difficoltà nel provare il reato di corruzione e quindi è stato offerto alla procura di considerare di ritirare questa accusa”.

La procura aveva rifiutato, sostenendo che la testimonianza di Netanyahu avrebbe rafforzato l’accusa, cosa che a oggi, dopo 98 udienze di interrogatorio al premier, sembra non aver convinto i giudici.

Durante l’udienza di oggi a Gerusalemme, la difesa del premier israeliano ha contestato la decisione dei giudici di passare da quattro a cinque udienze a settimana. “Un processo che ha avuto cinque udienze a settimana è stato quello ad Adolf Eichmann”, ha detto Amit Haddad, l’avvocato di Netanyahu, aggiungendo che la difesa non è in grado di seguire cinque udienze a settimana.