Processo Trump entra nel vivo a New York con il primo testimone

(Keystone-ATS) Il processo penale contro Donald Trump, il primo nella storia americana contro un ex presidente Usa, entra nel vivo con le dichiarazioni iniziali di accuse e difesa e il primo testimone alla sbarra.

Si tratta di David Pecker, ex editore del National Enquirer accusato di aver comprato e distrutto storie sulla sua relazione con la porno star Stormy Daniels che avrebbero potuto ledere la reputazione del tycoon.

Per i procuratori Pecker è anche colui che ha pagato la coniglietta di Playboy Karen McDougall con la quale il tycoon ha avuto un “affaire” nel 2006.

Trump è accusato di 34 capi di imputazione per aver falsificato documenti aziendali per nascondere un pagamento da 130’000 dollari all’attrice e regista hard.

Si tratta di “un giorno molto, molto triste in America”: ha detto Donald Trump ai reporter prima di entrare nell’aula del processo per il caso pornostar, definendosi ancora una volta vittima di una “caccia alle streghe”.

Dal canto suo Juan Merchan, il giudice del caso pornostar, ha detto che non cambierà la sua decisione sull’audio “Access Hollywood” e che quindi non permetterà che venga riprodotto come prova quel nastro, in cui l’ex presidente afferma che le persone potenti o famose come lui possono prendere le donne per i genitali. Merchan ha spiegato che consentirà però ai pubblici ministeri di mostrare le e-mail che descrivono ciò che è stato detto nel nastro.

Kennedy minaccia togliere voti a Trump

Intanto, il candidato indipendente Robert F. Kennedy Jr minaccia di togliere più voti a Donald Trump che a Joe Biden alle prossime elezioni presidenziali. A rivelarlo èun sondaggio di Nbc News, secondo cui il 40% dei repubblicani vede Rfk Jr. con favore rispetto al 16% dei democratici.

Nella proiezione, Trump è in vantaggio su Biden di 2 punti percentuali nel testa a testa, 46% a 44%. Tuttavia, quando il voto viene allargato a cinque candidati, Biden conduce con il 39% contro il 37% di Trump. Mentre Kennedy è al 13%, Jill Stein al 3% e Cornel West al 2%. Il 15% degli intervistati che aveva scelto Trump la prima volta sceglie Kennedy nel ballottaggio a cinque, rispetto al 7% di coloro che avevano inizialmente scelto Biden.

Nel frattempo il presidente Usa celebra la Giornata della Terra annunciando 7 miliardi di dollari in sovvenzioni per progetti solari residenziali che forniranno energia a quasi un milione di famiglie a basso reddito. Lo rende noto la Casa Bianca. L’annuncio dà il via a una settimana di attività volte a pubblicizzare i risultati dell’amministrazione Biden sul cambiamento climatico.

Il presidente americano rivelerà i finanziamenti durante un viaggio al Prince William Forest Park a Triangle, in Virginia, dove annuncerà anche che sono aperte le domande per aderire all’American Climate Corps, un programma per preparare i giovani a lavori nelle industrie legate al clima. I giovani elettori, che tendono ad essere più preoccupati per il cambiamento climatico, sono un elettorato chiave per Biden, che deve recuperare terreno su questo fronte.