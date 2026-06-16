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Procuratore generale tedesco, Hamas pianificava attentato in Europa

Keystone-SDA

In relazione al presunto approvvigionamento di armi per l'organizzazione terroristica Hamas, gli investigatori tedeschi ritengono che il gruppo stesse pianificando un attentato concreto in Europa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Da uno degli imputati è stato sequestrato un video di rivendicazione già pronto”, ha dichiarato il procuratore generale federale Jens Rommel durante la conferenza stampa annuale del suo ufficio a Karlsruhe.

Dall’autunno dello scorso anno, la Procura federale ha fatto arrestare nove presunti sostenitori di Hamas. L’autorità li accusa di essere stati coinvolti, almeno dall’estate del 2025, nel trasporto e nello stoccaggio di armi e munizioni per l’organizzazione.

Nel video di rivendicazione sarebbe stato annunciato un attentato in occasione del secondo anniversario dell’attacco di Hamas a Israele, ovvero intorno al 7 ottobre 2025, ha aggiunto Rommel ieri sera. I primi tre sospetti nel complesso erano stati arrestati dalla sua autorità il 1° ottobre 2025, ovvero pochi giorni prima dell’anniversario.

La Procura federale, in qualità di massima autorità tedesca di perseguimento penale, è competente soprattutto per i settori del terrorismo, dello spionaggio e del diritto penale internazionale.

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