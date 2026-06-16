Procuratore generale tedesco, Hamas pianificava attentato in Europa
In relazione al presunto approvvigionamento di armi per l'organizzazione terroristica Hamas, gli investigatori tedeschi ritengono che il gruppo stesse pianificando un attentato concreto in Europa.
(Keystone-ATS) “Da uno degli imputati è stato sequestrato un video di rivendicazione già pronto”, ha dichiarato il procuratore generale federale Jens Rommel durante la conferenza stampa annuale del suo ufficio a Karlsruhe.
Dall’autunno dello scorso anno, la Procura federale ha fatto arrestare nove presunti sostenitori di Hamas. L’autorità li accusa di essere stati coinvolti, almeno dall’estate del 2025, nel trasporto e nello stoccaggio di armi e munizioni per l’organizzazione.
Nel video di rivendicazione sarebbe stato annunciato un attentato in occasione del secondo anniversario dell’attacco di Hamas a Israele, ovvero intorno al 7 ottobre 2025, ha aggiunto Rommel ieri sera. I primi tre sospetti nel complesso erano stati arrestati dalla sua autorità il 1° ottobre 2025, ovvero pochi giorni prima dell’anniversario.
La Procura federale, in qualità di massima autorità tedesca di perseguimento penale, è competente soprattutto per i settori del terrorismo, dello spionaggio e del diritto penale internazionale.