Produttività del lavoro torna a crescere
Dopo un 2023 caratterizzato da un calo dello 0,9% la produttività del lavoro dell'economia è tornata a crescere nel 2024 in Svizzera, segnando +1,2%. Lo ha indicato oggi l'Ufficio federale di statistica (UST).
(Keystone-ATS) Il dato tiene conto della revisione dei conti nazionali, un’operazione che integra nuovi dati nonché miglioramenti metodologici e che ha un impatto sulla serie di informazioni relative al 1995-2023, precisano i funzionari di Neuchâtel.