Armamenti, la Svizzera vuole un partenariato con l’UE – ma cosa vuole l’UE?

Un carro armato francese Leclerc sull'autostrada svizzera A13 durante un'esercitazione congiunta, l'8 maggio 2025 a Reichenau. Gian Ehrenzeller / Keystone

Il Governo svizzero vuole stringere un partenariato in materia di sicurezza con l’Unione Europea. Ma l’UE lo vuole davvero?

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Nonostante la sua neutralità, l’orientamento occidentale della Svizzera non è mai stato in dubbio. Dall’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia, la Confederazione si è ulteriormente avvicinata ai suoi partner occidentali anche in ambito militare, ad esempio con l’adesione all’Iniziativa europea di scudo aereo (European Sky Shield Initiative) o con il rafforzamentoCollegamento esterno della collaborazione con la NATO.

Lo scorso anno, il Governo svizzero ha annunciato Collegamento esternodi voler avviare colloqui con l’Unione Europea (UE) per un accordo sulla sicurezza. Nell’estate del 2026, il Parlamento elvetico ha conferito all’Esecutivo un mandato per i primi colloqui esplorativi. Se questa fase si rivelerà promettente, solo allora deciderà su un mandato negoziale concreto.

L’accordo ipotizzato dal Governo sarebbe un Partenariato per la sicurezza e la difesa (Security and Defence Partnership, SDP). Si tratta principalmente di accordi politici e dichiarazioni d’intenti, spiega Gesine Weber, esperta di sicurezza e difesa presso il Center for Security Studies (CSS) del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ): “Con questi strumenti, ci s’impegna ad approfondire il dialogo e a collaborare più strettamente a livello strategico. Di norma, in questi patti vengono menzionati direttamente anche i vari settori politici in cui si intende cooperare”.

Come Weber illustra in un’analisi del CSSCollegamento esterno, dal 2022 l’UE ha rafforzato notevolmente la sua collaborazione con Stati terzi nel campo della sicurezza e della difesa. E lo fa, come mostra l’analisi, in modo relativamente rapido e flessibile. Dalla fine del 2024, l’UE ha già siglato 12 di queste partnership, con Paesi molto diversi tra loro come, ad esempio, Regno Unito, India o Ghana.

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L’UE ha concluso accordi di difesa simili con Stati europei non membri dell’UE, come la Norvegia e il Regno Unito, ma anche con partner internazionali come il Canada e l’India. Si tratta di Paesi con cui l’UE collabora già in materia di politica di sicurezza. “In questo modo, l’UE intende dare un quadro politico più solido alla cooperazione esistente. Spesso, un ulteriore obiettivo è approfondire la collaborazione a livello di industria della difesa”, afferma Weber.

Non è una questione secondaria: per la difesa dell’UE, gli Stati membri investiranno 800 miliardi di euroCollegamento esterno (750 miliardi di franchi) entro il 2030.

E anche la Svizzera vuole associarsi al progetto.

Un’opportunità per l’industria svizzera degli armamenti

In quanto Paese neutrale e armato, per la Svizzera un’industria degli armamenti propria è sempre stata importante. Quest’ultima si è finanziata in parte anche attraverso le vendite a partner europei.

Dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina nel febbraio 2022, la Svizzera si trova in una posizione difficile. La Confederazione, infatti, vieta la riesportazione dei suoi materiali bellici verso Stati belligeranti. Ciò non solo ha scatenato una crisi di fiducia con i suoi Stati partner nell’UE, ma ha anche comportato concreti svantaggi per le esportazioni: i materiali bellici svizzeri sono stati evitati.

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Questo ha messo in moto diversi cambiamenti nella politica elvetica. Le regole di esportazione per il materiale bellico sono state infatti riviste. Come il consigliere federale responsabile della Difesa Martin Pfister ha rivelato in Parlamento quest’estate, anche il possibile accordo sulla sicurezza con l’UE deve essere visto in questa prospettiva: dovrebbe aiutare la Svizzera a partecipare meglio agli affari europei nel settore degli armamenti.

Nella discussione parlamentare Collegamento esternosu un possibile accordo di sicurezza con l’UE, Pfister ha dichiarato: “Se in Europa potremo effettuare acquisti insieme ad altri Paesi, questi risulteranno anche più convenienti grazie alle economie di scala. Questo apre anche delle opportunità per la nostra stessa industria, che avrà la possibilità di partecipare”.

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L’interesse dell’UE, gli interessi della Svizzera

Quanto è ricettiva l’UE a un simile accordo con la Svizzera? La portavoce dell’UE Anita Hipper aveva già comunicato in primavera Collegamento esternoche la Svizzera è un candidato idoneo per la conclusione di un partenariato. La Commissione europea è interessata a partenariati “che servano agli interessi politici e strategici dell’UE e sostengano i valori universali da essa difesi”, ha affermato Hipper all’epoca.

Dal canto suo, la Confederazione sottolinea finora soprattutto l’aspetto commerciale. Un messaggio che sembra essere recepito dall’UE. L’esperta di sicurezza Weber afferma: “Considerando la Svizzera, che dispone di un’enorme capacità di ricerca, dal punto di vista dell’UE sarebbe interessante soprattutto la collaborazione in materia di politica degli armamenti. Penso che sia questo il settore a cui a Bruxelles si guarda con potenziale interesse”.

In particolare nel settore dei droni, la Svizzera è ben posizionata. Il Dipartimento federale della difesa ha recentemente annunciato Collegamento esternodi voler porre un’enfasi strategica su droni, difesa anti-drone e robotica. In questo processo verranno coinvolte anche le università e l’industria.

A fine settembre, l’elettorato svizzero voterà sull’iniziativa sulla neutralità. Formalmente, questa non ha nulla a che fare con gli affari nel settore degli armamenti, ma mira all’abolizione delle sanzioni, che sono centrali per l’UE soprattutto nei confronti della Russia. Il Governo svizzero si oppone all’iniziativa popolare, che in caso di approvazione solleverebbe a Bruxelles probabilmente gli stessi interrogativi di un rifiuto dei Bilaterali III.

Anche i Bilaterali III, il pacchetto di accordi aggiornato con l’UE, formalmente non hanno nulla a che vedere con un possibile accordo di difesa. Ma cosa succederebbe se l’elettorato svizzero respingesse il pacchetto bilaterale? “Fatico a immaginare uno scenario in cui, in caso di tensioni significative sui Bilaterali, a Bruxelles nasca improvvisamente un grande interesse a collaborare più strettamente con la Svizzera in altri settori”, commenta Weber.

La votazione popolare sui Bilaterali III si terrà presumibilmente nel 2027. Fino alla conclusione di un eventuale accordo di difesa, dovrebbe trascorrere ancora più tempo.

Articolo a cura di Benjamin von Wyl

Tradotto dal tedesco e verificato da mrj

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