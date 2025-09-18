The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Proteste sospese per 72 ore, Machu Picchu riapre ai turisti

Keystone-SDA

I turisti possono finalmente tornare a visitare Machu Picchu, dopo che una protesta dei residenti aveva costretto all'evacuazione di centinaia di visitatori bloccati.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In un comunicato ufficiale pubblicato sui social, il ‘Comitato di lotta delle diverse comunità del distretto di Machu Picchu’ ha annunciato la sospensione delle agitazioni per 72 ore, fino a sabato.

La decisione è stata presa dopo l’incontro tenuto dal gruppo con l’ufficio del Difensore civico e “affinché si possa avviare un processo di dialogo”, hanno annunciato.

Anche la società che gestisce la ferrovia per l’antica cittadella Inca, Peru Rail/Inca Rail, ha nel frattempo ripreso le attività per il trasporto dei turisti.

L’accesso al sito era bloccato da lunedì, poiché i manifestanti avevano posizionato tronchi e pietre sui binari del treno per chiedere che i loro interessi fossero rappresentati nella gara d’appalto per un nuovo gestore di autobus. I dimostranti si sono scontrati con la polizia, secondo cui 14 agenti sono rimasti feriti.

Patrimonio dell’Umanità dal 1983, Machu Picchu accoglie una media di 4.500 visitatori al giorno.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR