Protezione civile Gaza, sei neonati morti per il freddo

Keystone-SDA

La Protezione Civile di Gaza ha dichiarato che sei neonati sono morti la scorsa settimana nella Striscia di Gaza a causa dell'ondata di freddo che ha colpito il territorio palestinese devastato dalla guerra.

(Keystone-ATS) “A causa di un’intensa ondata di freddo e della mancanza di riscaldamento, abbiamo registrato la morte di sei neonati nella scorsa settimana fino ad oggi”, ha detto il portavoce della Protezione civile Mahmoud Bassal. Cinque dei bambini sono morti nel nord della Striscia di Gaza, e il sesto è morto a Khan Younis, una città nel sud del territorio palestinese.

Se il cessate il fuoco in vigore a Gaza dal 19 gennaio ha permesso di aumentare l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, centinaia di migliaia di palestinesi continuano a vivere in tende in vaste aree distrutte da 15 mesi di guerra tra il movimento islamista Hamas e Israele.

Molti residenti hanno allestito rifugi di fortuna tra le macerie delle loro case e stanno lottando per sopravvivere all’inverno, con le temperature che sono scese fino a zero gradi nell’ultima settimana.