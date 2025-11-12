Pubblicato un libro sul pensiero economico di Xi Jinping

Keystone-SDA

La Cina ha ufficializzato la pubblicazione di un libro che introduce al pensiero economico del presidente Xi Jinping, curato dalla Higher Education Press e dalla People's Publishing House.

(Keystone-ATS) Dal XVIII Congresso nazionale del Partito comunista cinese (PCC) del 2012, il Comitato centrale, “con il compagno Xi Jinping al suo centro, ha guidato lo sviluppo economico” della Repubblica popolare fino a raggiungere “traguardi storici attraversando trasformazioni epocali”, ha riferito l’agenzia statale Xinhua.

Composto da 15 capitoli, il libro illustra “il significato, lo status storico, le caratteristiche distintive, il quadro scientifico, le connotazioni fondamentali e i requisiti pratici del pensiero economico di Xi Jinping”. In altri termini, si tratta di un “testo fondamentale per gli studenti di economia degli istituti di istruzione superiore, che desiderano analizzare e comprendere sistematicamente il pensiero economico” del leader comunista più potente dai tempi di Mao Zedong. Allo stesso tempo costituisce anche “materiale di lettura essenziale per i membri e i quadri del PCC”.